Артур Ньюман
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Артур Ньюман

Артур Ньюман (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Arthur Newman
Драма, Комедия89 мин18+

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О фильме

Пожалуй, в жизни многих людей бывают моменты, когда хочется полностью перечеркнуть свое прошлое и настоящее и начать жизнь с чистого листа. В большинстве своем эти мечты так и остаются мечтами, но вот главный герой фильма Уоллес решился на кардинальные изменения.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Артур Ньюман»