Артур Ньюман (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Arthur Newman
Драма, Комедия89 мин18+
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О фильме
Пожалуй, в жизни многих людей бывают моменты, когда хочется полностью перечеркнуть свое прошлое и настоящее и начать жизнь с чистого листа. В большинстве своем эти мечты так и остаются мечтами, но вот главный герой фильма Уоллес решился на кардинальные изменения.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Актёр
Колин
Фёрт
- Актриса
Эмили
Блант
- Актёр
Лукас
Хеджес
- ЭХАктриса
Энн
Хеч
- МЭАктёр
М.
Эммет Уолш
- КЛАктриса
Кристин
Леман
- ФТАктёр
Филлип
Трой Линджер
- ДВАктриса
Девон
Вудс
- СБАктёр
Стерлинг
Бомон
- НВАктриса
Наталия
Волкодаева
- Сценарист
Бекки
Джонстон
- МКПродюсер
Мак
Каппуччино
- Продюсер
Бекки
Джонстон
- Продюсер
Брайан
Оливер
- АТПродюсер
Алиса
Тэйджер
- НСХудожница
Нэнси
Стейнер
- ЭГОператор
Эдуард
Грау
- НУКомпозитор
Ник
Урата