Артек. Космические приключения
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Артек. Космические приключения

Фильм Артек. Космические приключения

2026, Артек. Космические приключения
Фантастика, Семейный6+
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О фильме

Международный детский центр «Артек» всегда был территорией солнца и громкого смеха, но эти смены станут особенными. Пока одержимый профессор астрономии рыщет по окрестностям в поисках упавшего метеорита ради долгожданной славы, в лагере начинают происходить необъяснимые вещи. Один за другим самые активные ребята превращаются в «тени»: они теряют интерес к играм, друзьям и жизни, погружаясь в пугающую апатию. Группа подростков выясняет невероятную правду: на территории лагеря скрываются пришельцы, которые буквально выкачивают из детей их радость и самые счастливые воспоминания.

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Фантастика, Приключения
Качество
Full HD

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