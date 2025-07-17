Арт-лекторий: Тайная жизнь Уффици
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Арт-лекторий: Тайная жизнь Уффици

Фильм Арт-лекторий: Тайная жизнь Уффици

2021, Inside the Uffizi
Документальный16+
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О фильме

Фильм о жизни одного из старейших музеев мира. Здесь собрана прекрасная коллекция искусства Ренессанса, но чтобы лучше понять, как устроен Уффици, картина расскажет не только о работах Сандро Боттичелли, но и о людях, которые работают в галерее: директор галереи, немецкий историк искусства Айке Шмидт и его интернациональная команда стараются поддерживать баланс между сохранением классического национального достояния и обновлением музейной экспозиции.

Страна
Германия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD

Рейтинг

6.9 IMDb