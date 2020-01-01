Фильм Арт-лекторий: Марсель Дюшан. Искусство возможного

Влияние Марселя Дюшана на искусство XX и XXI веков трудно переоценить. Художники разных поколений восхищались его идеями: Энди Уорхол, Йоко Оно, Роберт Раушенберг, Джаспер Джонс и Йозеф Бойс. Авторы фильма и их знаменитые собеседники рассказывают, кто такой Марсель Дюшан, что представляет собой его художественное наследие, и какое отношение его выдающиеся работы имеют к кубизму, открытию четвёртого измерения и теории вероятностей.



Арт-лекторий: Марсель Дюшан