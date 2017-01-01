Арсенал HD (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Братья Линдел в детстве осиротели и фактически выросли на улице. Младший Джей-Пи сумел стать честным бизнесменом и примерным семьянином, а вот старший Майки прошел путь от славного морпеха до криминального наркоторговца. Когда его похищают мафиози, рассчитывать приходится лишь на Джей-Пи.



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