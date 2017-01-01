Арсенал HD (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Arsenal
Боевики, Криминал93 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Братья Линдел в детстве осиротели и фактически выросли на улице. Младший Джей-Пи сумел стать честным бизнесменом и примерным семьянином, а вот старший Майки прошел путь от славного морпеха до криминального наркоторговца. Когда его похищают мафиози, рассчитывать приходится лишь на Джей-Пи.
Арсенал HD смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
4.0 IMDb