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Арсен Люпен

Арсен Люпен (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, Arsène Lupin
Боевик, Приключения125 мин18+

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О фильме

Действие фильма происходит в Нормандии в 1894 году. Арсен Люпен — искусный вор и разбойник. Его имя уже стало известно по всей Франции. Однажды накануне рождества отважный герой крадет драгоценности у пассажиров корабля…

Страна
Великобритания, Испания, Италия, Франция
Жанр
Боевик, Приключения, Криминал, Мелодрама, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
125 мин / 02:05

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Арсен Люпен»