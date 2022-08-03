Арсен Люпен (фильм, 2004) смотреть онлайн
2004, Arsène Lupin
Боевик, Приключения125 мин18+
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О фильме
Действие фильма происходит в Нормандии в 1894 году. Арсен Люпен — искусный вор и разбойник. Его имя уже стало известно по всей Франции. Однажды накануне рождества отважный герой крадет драгоценности у пассажиров корабля…
СтранаВеликобритания, Испания, Италия, Франция
ЖанрБоевик, Приключения, Криминал, Мелодрама, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время125 мин / 02:05
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ЖСРежиссёр
Жан-Поль
Саломе
- Актёр
Ромен
Дюрис
- Актриса
Кристин
Скотт Томас
- ПГАктёр
Паскаль
Греггори
- Актриса
Ева
Грин
- РРАктёр
Робен
Ренуччи
- ПТАктёр
Патрик
Туми
- МКАктёр
Матьё
Каррьер
- ФМАктёр
Филипп
Маньян
- ФЛАктёр
Филипп
Лемэр
- МБАктриса
Мари
Бюнель
- ЖССценарист
Жан-Поль
Саломе
- ЛВСценарист
Лоран
Вашо
- МЛСценарист
Морис
Леблан
- КГПродюсер
Кристофер
Гранье-Деферр
- АППродюсер
Ален
Пейроллаз
- ПЛХудожник
Пьер-Жан
Ларрок
- ДБХудожник
Дени
Барбье
- ПРОператор
Паскаль
Ридао
- ДВКомпозитор
Дэбби
Вайсман