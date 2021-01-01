Армия воров (фильм, 2021) смотреть онлайн
2021, Army of Thieves
Боевик, Триллер16+
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О фильме
Скромный банковский служащий Себастиан ведёт непопулярный видеоблог, в котором рассказывает об увлечении всей жизни — взломе сейфов. Разумеется, законопослушный парень никогда не применял свои навыки в криминальной деятельности, но однажды на него выходит команда разыскиваемых Интерполом преступников и делает предложение, от которого невозможно отказаться. Пока в Штатах разворачивается зомби-эпидемия, они планируют взломать три находящихся в Европейских банках легендарных сейфа, созданных великим мастером Хансом Вагнером по мотивам опер своего знаменитого тёзки.
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Рейтинг
- Режиссёр
Маттиас
Швайгхёфер
- СМАктёр
Стюарт
Мартин
- Актриса
Натали
Эммануэль
- ГКАктёр
Гуз
Кхан
- ННАктриса
Ноэмиэ
Накаи
- ТГАктриса
Тоня
Грейвз
- Актёр
Джонатан
Коэн
- КШАктёр
Кристиан
Штейер
- ДБАктёр
Дэн
Брэдфорд
- РОАктриса
Руби
О. Фи
- Актёр
Маттиас
Швайгхёфер
- ШХСценарист
Шей
Хаттен
- Сценарист
Зак
Снайдер
- МБПродюсер
Марко
Бекманн
- УКПродюсер
Уэсли
Коллер
- СМКомпозитор
Стив
Маццаро
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер