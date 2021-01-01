Армия воров (фильм, 2021) смотреть онлайн

Скромный банковский служащий Себастиан ведёт непопулярный видеоблог, в котором рассказывает об увлечении всей жизни — взломе сейфов. Разумеется, законопослушный парень никогда не применял свои навыки в криминальной деятельности, но однажды на него выходит команда разыскиваемых Интерполом преступников и делает предложение, от которого невозможно отказаться. Пока в Штатах разворачивается зомби-эпидемия, они планируют взломать три находящихся в Европейских банках легендарных сейфа, созданных великим мастером Хансом Вагнером по мотивам опер своего знаменитого тёзки.



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