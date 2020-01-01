Арктический туризм – новые вызовы для бизнесса (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Туристические маршруты по Арктике пока далеки от первых мест рейтингов востребованных направлений: выбирая, куда поехать, многие останавливаются на привычных вариантах — Центральная часть России, Европа, Турция и Египет. Между тем арктический регион знаменит уникальной и совершенно невероятной природой. О том, что делается сегодня для развития туризма в Арктике, насколько развита туристическая инфраструктура и с какими сложностями приходится сталкиваться в процессе развития этого направления, ИД «Коммерсантъ» вместе с АНО «Экспоцентр “Заповедники России”» и при поддержке Минприроды России поговорил в прямом эфире онлайн-конференции.



Арктический туризм – новые вызовы для бизнесса смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.