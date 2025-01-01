Фильм Арко

Двенадцатилетний Арко живёт в далёком будущем. Во время своего первого полёта в радужном костюме он теряет управление и падает в прошлое. Айрис, маленькая девочка его возраста из 2075 года, видела его падение. Она спасает его и всеми силами пытается вернуть его домой.

