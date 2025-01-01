Фильм Арко

О фильме
Двенадцатилетний Арко живёт в далёком будущем. Во время своего первого полёта в радужном костюме он теряет управление и падает в прошлое. Айрис, маленькая девочка его возраста из 2075 года, видела его падение. Она спасает его и всеми силами пытается вернуть его домой.
СтранаФранция, США, Великобритания
ЖанрФантастика, Мультфильм, Фэнтези
КачествоFull HD
Рейтинг
- УБРежиссёр
Уго
Бьенвеню
- АХАктриса
Альма
Ходоровски
- Актёр
Сванн
Арло
- ВМАктёр
Венсан
Макен
- Актёр
Луи
Гаррель
- УЛАктёр
Уилльям
Лебхил
- СМАктриса
Софи
Мас
- ФКАктриса
Фредерик
Кантрель
- УБСценарист
Уго
Бьенвеню
- ФдСценарист
Феликс
де Живри
- УБПродюсер
Уго
Бьенвеню
- ФдПродюсер
Феликс
де Живри
- СМПродюсер
Софи
Мас
- Продюсер
Натали
Портман
- НЖМонтажёр
Натан
Жакар