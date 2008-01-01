2008, Аркаим. Стоящий у солнца
Документальный44 мин18+
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Аркаим. Стоящий у солнца (фильм, 2008) смотреть онлайн
О фильме
Писатели Сергей Алексеев и Михаил Задорнов на протяжении всего фильма пытаются ответить на вопросы: «Какое место занимает Аркаим в истории России, и какое значение имеет для формирования национального самосознания россиян».
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СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
Время44 мин / 00:44
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
5.0 IMDb