Аркаим. Стоящий у солнца
Wink
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Аркаим. Стоящий у солнца
2008, Аркаим. Стоящий у солнца
Документальный44 мин18+

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Аркаим. Стоящий у солнца (фильм, 2008) смотреть онлайн

О фильме

Писатели Сергей Алексеев и Михаил Задорнов на протяжении всего фильма пытаются ответить на вопросы: «Какое место занимает Аркаим в истории России, и какое значение имеет для формирования национального самосознания россиян».

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Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.0 IMDb