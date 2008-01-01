Аркаим. Стоящий у солнца (фильм, 2008) смотреть онлайн

Писатели Сергей Алексеев и Михаил Задорнов на протяжении всего фильма пытаются ответить на вопросы: «Какое место занимает Аркаим в истории России, и какое значение имеет для формирования национального самосознания россиян».



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