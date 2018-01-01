Wink
Аркадий Паровозов. Выпуск 7
Актёры и съёмочная группа фильма «Аркадий Паровозов. Выпуск 7»

Актёры и съёмочная группа фильма «Аркадий Паровозов. Выпуск 7»

Режиссёры

Евгений Головин

Режиссёр

Актёры

Вадим Воля

Актёрчитает текст
Игорь Войнаровский

Актёрвокал

Сценаристы

Вадим Воля

Сценарист

Продюсеры

Татьяна Цыварева

Продюсер
Вадим Воля

Продюсер
Евгений Головин

Продюсер

Художники

Наталья Харина

Художница

Композиторы

Александр Силкин

Композитор