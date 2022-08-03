Аркадий Паровозов. Выпуск 6 (фильм, 2012) смотреть онлайн

В каждой серии новые поучительные истории о приключениях неутомимых проказников, Маши и Саши. Любая их затея — постройка звездолета или лесная прогулка — обычно приводит к непредвиденным последствиям. Как хорошо, что супергерой Аркадий Паровозов всегда вовремя приходит ребятам на помощь!

