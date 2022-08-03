Аркадий Паровозов. Выпуск 4 (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Аркадий Паровозов. Выпуск 4
Мультфильм, Для самых маленьких25 мин6+
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О фильме
В каждой серии новые поучительные истории о приключениях неутомимых проказников, Маши и Саши. Любая их затея — постройка звездолета или лесная прогулка — обычно приводит к непредвиденным последствиям. Как хорошо, что супергерой Аркадий Паровозов всегда вовремя приходит ребятам на помощь!
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Мультфильм, Приключения, Для самых маленьких
КачествоSD
Время25 мин / 00:25
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.3 IMDb