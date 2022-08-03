Wink
Аркадий Паровозов. Выпуск 1

Аркадий Паровозов. Выпуск 1 (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Аркадий Паровозов. Выпуск 1
Мультфильм19 мин6+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

В каждой серии новые поучительные истории о приключениях неутомимых проказников, Маши и Саши. Любая их затея — постройка звездолета или лесная прогулка — обычно приводит к непредвиденным последствиям. Как хорошо, что супергерой Аркадий Паровозов всегда вовремя приходит ребятам на помощь!

Страна
Россия
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.3 IMDb