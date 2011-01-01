Ариран (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с корейской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Известный корейский режиссeр после некоторых событий в своей жизни бросает кинематограф и живeт отшельником в горах. Что стало причиной дауншифтинга? Какие у режиссeра планы на будущее и будет ли он снова снимать? Ответы на эти и другие заданные самому себе вопросы помогут кинематографисту принять важное решение.



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