Ариран
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Ариран

Ариран (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Arirang
Документальные, Драмы101 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с корейской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Известный корейский режиссeр после некоторых событий в своей жизни бросает кинематограф и живeт отшельником в горах. Что стало причиной дауншифтинга? Какие у режиссeра планы на будущее и будет ли он снова снимать? Ответы на эти и другие заданные самому себе вопросы помогут кинематографисту принять важное решение.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
SD
Жанры
Драмы, Документальные

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb