Аргайл: Супершпион (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, Argylle
Боевик, Комедия138 мин16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Писательница Элли Конвей заканчивает ужепятый роман оприключениях шпиона Обри Аргайла, который борется созловещей тайной организацией. Когда женщина отправляется напоезде кмаме, кней подсаживается развязный длинноволосый мужчина исообщает, чтоон—настоящий шпион, аЭлли всвоих книгах угадала многое изпроисходящего вдействительности, иим немедленно нужно лететь вЛондон напоиски хакера Бакунина.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Боевик
Время138 мин / 02:18
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb
- МВРежиссёр
Мэттью
Вон
- Актриса
Брайс
Даллас Ховард
- Актёр
Сэм
Рокуэлл
- Актёр
Брайан
Крэнстон
- Актёр
Генри
Кавилл
- Актриса
Кэтрин
О’Хара
- Актриса
София
Бутелла
- ДЛАктриса
Дуа
Липа
- АДАктриса
Ариана
Дебоуз
- ДСАктёр
Джон
Сина
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- ТПАктёр
Томас
Паредес
- ДБАктёр
Дэвид
Беделла
- ДСАктёр
Дэниэл
Сингх
- Актёр
Ричард
Э. Грант
- ДФАктёр
Джейсон
Фукс
- БХАктёр
Бобби
Холлэнд Хэнтон
- ГТАктёр
Грег
Таунли
- ЭААктриса
Элла
Арро
- ЭДАктёр
Эммет
Джей Скэнлэн
- ДКАктриса
Джойс
Камински
- МБАктёр
Марк
Бернард
- АЕАктёр
Адетомива
Едун
- Актёр
Роб
Делани
- ЛЛАктёр
Лайам
Лау Фернандес
- АДАктёр
Абрахим
Джармен
- СВАктёр
Сэм
Винченти
- ЭКАктёр
Энтони
Кэй
- АМАктёр
Амра
Малласси
- ЛПАктёр
Луис
Патридж
- Актёр
Бен
Дэниелс
- ДИАктёр
Дэниэл
Иган
- ДФСценарист
Джейсон
Фукс
- Продюсер
Адам
Болинг
- ДФПродюсер
Джейсон
Фукс
- ТХПродюсер
Тоби
Хефферман
- КГМонтажёр
Колин
Гуди
- ЛСМонтажёр
Ли
Смит
- ДРОператор
Джордж
Ричмонд
- ЛБКомпозитор
Лорн
Бэлф