Аргайл: Супершпион (фильм, 2024) смотреть онлайн

Аргайл: Супершпион
Аргайл: Супершпион

Аргайл: Супершпион (фильм, 2024)

2024, Argylle
Боевик, Комедия138 мин16+

О фильме

Писательница Элли Конвей заканчивает ужепятый роман оприключениях шпиона Обри Аргайла, который борется созловещей тайной организацией. Когда женщина отправляется напоезде кмаме, кней подсаживается развязный длинноволосый мужчина исообщает, чтоон—настоящий шпион, аЭлли всвоих книгах угадала многое изпроисходящего вдействительности, иим немедленно нужно лететь вЛондон напоиски хакера Бакунина.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Боевик
Время
138 мин / 02:18

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

