Wink
Фильмы
Арена ди Верона: Турандот
Актёры и съёмочная группа фильма «Арена ди Верона: Турандот»

Актёры и съёмочная группа фильма «Арена ди Верона: Турандот»

Режиссёры

Франко Дзеффирелли

Франко Дзеффирелли

Franco Zeffirelli
Режиссёр

Актёры

Анна Нетребко

Анна Нетребко

Anna Netrebko
Актрисапринцесса Турандот
Юсиф Эйвазов

Юсиф Эйвазов

Yusif Eyvazof
АктёрКалаф
Ферруччо Фурланетто

Ферруччо Фурланетто

Ferruccio Furlanetto
АктёрТимур
Карло Бози

Карло Бози

Carlo Bosi
Актёрперсидский принц

Художники

Эми Вада

Эми Вада

Emi Wada
Художница

Композиторы

Джакомо Пуччини

Джакомо Пуччини

Giacomo Puccini
Композитор