Арена ди Верона: Трубадур
Wink
Фильмы
Арена ди Верона: Трубадур

Фильм Арена ди Верона: Трубадур

2019, Il Trovatore
Драма12+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Постановка шедевра Джузеппе Верди в огромном амфитеатре Арены ди Верона.

Страна
Италия
Жанр
Драма
Качество
Full HD

Рейтинг