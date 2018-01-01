Wink
Арена ди Верона: Тоска
Актёры и съёмочная группа фильма «Арена ди Верона: Тоска»

Актёры и съёмочная группа фильма «Арена ди Верона: Тоска»

Режиссёры

Уго де Ана

Hugo De Ana
Режиссёр
Тициано Манчини

Tiziano Mancini
Режиссёр

Актёры

Карло Бози

Carlo Bosi
АктёрSpoleta
Николо Цериани

Nicolò Ceriani
АктёрSciarrone
Джулио Мастрототаро

Giulio Mastrototaro
АктёрIl sagrestano
Витторио Григоло

Vittorio Grigòlo
АктёрMario Cavaradossi
Роман Бурденко

АктёрIl barone Scarpia

Художники

Уго де Ана

Hugo De Ana
Художник

Композиторы

Джакомо Пуччини

Giacomo Puccini
Композитор