Апрель
Актёры и съёмочная группа фильма «Апрель»

Режиссёры

Деа Кулумбегашвили

Dea Kulumbegashvili
Режиссёр

Актёры

Иамзе Сухиташвили

Ia Sukhitashvili
АктрисаNina
Давид Берадзе

David Beradze
АктёрMzia's Husband
Мариана Абдушелишвили

Mariana Abdushelishvili
Актриса
Тося Долояни

Tosia Doloiani
АктрисаPregnant Young Mother
Ана Николаева

Ana Nikolava
АктрисаMzia

Сценаристы

Деа Кулумбегашвили

Dea Kulumbegashvili
Сценарист

Продюсеры

Арчил Геловани

Archil Guelovani
Продюсер
Лука Гуаданьино

Luca Guadagnino
Продюсер
Франческо Мельци д’Эрил

Francesco Melzi d'Eril
Продюсер
Илан Амуяль

Ilan Amouyal
Продюсер

Художники

Бека Табукашвили

Beka Tabukashvili
Художник

Монтажёры

Якопо Рамелла Пайрин

Jacopo Ramella Pajrin
Монтажёр

Композиторы

Мэтью Херберт

Mathew Herbert
Композитор