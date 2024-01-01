Апрель (фильм, 2024) смотреть онлайн

Нина — опытный гинеколог. В грузинской глубинке тайком от отцов семейств она делает женщинам незаконные аборты и раздаёт гормональные таблетки. После смерти новорождённого директор её клиники назначает расследование, которое ведёт бывший партнёр Нины.



