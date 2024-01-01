Апрель (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме
Нина — опытный гинеколог. В грузинской глубинке тайком от отцов семейств она делает женщинам незаконные аборты и раздаёт гормональные таблетки. После смерти новорождённого директор её клиники назначает расследование, которое ведёт бывший партнёр Нины.
Апрель смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ДКРежиссёр
Деа
Кулумбегашвили
- ИСАктриса
Иамзе
Сухиташвили
- ДБАктёр
Давид
Берадзе
- МААктриса
Мариана
Абдушелишвили
- ТДАктриса
Тося
Долояни
- АНАктриса
Ана
Николаева
- ДКСценарист
Деа
Кулумбегашвили
- АГПродюсер
Арчил
Геловани
- Продюсер
Лука
Гуаданьино
- ФМПродюсер
Франческо
Мельци д’Эрил
- ИАПродюсер
Илан
Амуяль
- БТХудожник
Бека
Табукашвили
- ЯРМонтажёр
Якопо
Рамелла Пайрин
- Композитор
Мэтью
Херберт