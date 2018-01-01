Апокалипсис (фильм, 1997) смотреть онлайн

Апокалипсис
Апокалипсис

Апокалипсис (фильм, 1997)

1997, The Apocalypse
Фантастика, Боевик18+

О фильме

Научно-фантастический боевик «Апокалипсис» — фильм режиссера Хьюберта де Ла Буиллерье об очередном спасении нашей планеты от гибели.

Капитан Джей Ти Уэйн отправляется на перехват космического корабля «Агамемнон», пропавшего несколько лет назад. На борту судна — ценный груз солярия — взрывоопасного вещества, обладающего чудовищной разрушительной силой. Однако в команде, которую Джей Ти взяла с собой, оказались предатели: они перебили почти весь экипаж в надежде захватить солярий для своих преступных целей. Впрочем, планы обеих противоборствующих сторон могут никогда не сбыться, ведь «Агамемнон» с грузом взрывчатки неумолимо приближается к Земле, а чтобы остановить его, придется подобрать код доступа.

Фильм «Апокалипсис» — незатейливая и прямолинейная история о гонке с временем и о попытках предотвратить глобальную катастрофу.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик

Актёры и съёмочная группа фильма «Апокалипсис»