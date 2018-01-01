Апокалипсис (фильм, 1997) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Научно-фантастический боевик «Апокалипсис» — фильм режиссера Хьюберта де Ла Буиллерье об очередном спасении нашей планеты от гибели.
Капитан Джей Ти Уэйн отправляется на перехват космического корабля «Агамемнон», пропавшего несколько лет назад. На борту судна — ценный груз солярия — взрывоопасного вещества, обладающего чудовищной разрушительной силой. Однако в команде, которую Джей Ти взяла с собой, оказались предатели: они перебили почти весь экипаж в надежде захватить солярий для своих преступных целей. Впрочем, планы обеих противоборствующих сторон могут никогда не сбыться, ведь «Агамемнон» с грузом взрывчатки неумолимо приближается к Земле, а чтобы остановить его, придется подобрать код доступа.
Фильм «Апокалипсис» — незатейливая и прямолинейная история о гонке с временем и о попытках предотвратить глобальную катастрофу.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик
Рейтинг
- ХдРежиссёр
Хьюберт
де Ла Буиллерье
- ЛСАктриса
Лора
Сан Джакомо
- ТЛАктёр
Тедди
Лэйн мл.
- КДАктёр
Кэмерон
Дай
- Актёр
Мэтт
МакКой
- СГАктёр
Спенсер
Гаррет
- МКАктриса
Мерл
Кеннеди
- ЛААктёр
Ли
Аренберг
- СБАктриса
Сандра
Бернхард
- ФЗАктёр
Фрэнк
Загарино
- МЭАктриса
Мишель
Энн Джонсон
- ДРСценарист
Дж.
Рейфел
- СХПродюсер
Синтия
Х. Маргулис
- ББПродюсер
Барнет
Бэйн
- ПЭПродюсер
Пол
Эйрс
- ДЭПродюсер
Джон
Эйрс
- РДХудожник
Рикардо
Делгадо
- ДЛХудожник
Джереми
Ливайн
- РМХудожник
Рикардо
Мендоза
- ДЗХудожник
Джон
Захари
- АИМонтажёр
Аманда
И. Кирпол
- ЭККомпозитор
Эрик
Колвин