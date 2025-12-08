Фильм Антон тут рядом
2012, Антон тут рядом
Документальный12+
О фильме
Как почувствовать боль другого человека? Герой этой картины — мальчик-аутист. Он живет между облупленной квартирой на окраине большого города и больницей для умалишенных. В поле зрения камеры Антон попадает в тот момент, когда не сегодня-завтра он станет пациентом психоневрологического интерната — места, где люди с таким диагнозом, как у него, долго не живут. Автор — камера — герой. Расстояние между ними с каждой минутой сокращается, автору приходится войти в кадр и стать действующим лицом этой истории. Но это история не о том, как один человек помог другому человеку, а о том, как один человек узнал себя в другом. О том, что в каждом из нас живет Другой, которого ежедневно приходится убивать в себе, чтобы выжить.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ЛАРежиссёр
Любовь
Аркус
- АХАктёр
Антон
Харитонов
- ЛААктриса
Любовь
Аркус
- РХАктриса
Рината
Харитонова
- ВХАктёр
Владимир
Харитонов
- ЛАСценарист
Любовь
Аркус
- Продюсер
Александр
Голутва
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- КШПродюсер
Константин
Шавловский
- ГЕМонтажёр
Георгий
Ермоленко
- АДОператор
Александр
Демьяненко
- АХОператор
Алишер
Хамидходжаев
- ПКОператор
Павел
Костомаров
- МРКомпозитор
Макс
Рихтер