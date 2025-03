Annie Lennox - An Evening of Nostalgia (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

«Вечер ностальгии с Энни Леннокс» (An Evening Of Nostalgia with Annie Lennox) — запись единственного полного концерта одной из наиболее известных и признанных исполнительниц, во время которого звучат песни из альбома Nostalgia, номинированного на премию Грэмми. «Вечер ностальгии» — уникальный концерт, который теперь могут услышать все поклонники певицы. Выступление было снято Натали Джонс в легендарном театре «Орфей» в центре Лос-Анджелеса 28 января 2015 года. Выступление Леннокс сопровождается игрой оркестра в составе 19 инструментов и включает в себя поразительные элементы освещения и постановки, разработанные специально для этого концерта. Энни Леннокс демонстрирует выдающиеся вокальные навыки и исполнительский талант, представляя публике культовые произведения американских исполнителей, начиная с Summertime, Georgia On My Mind, Strange Fruit и God Bless The Child и заканчивая настоящей классикой рок-н-ролла I Put A Spell On You. В завершение уникального концерта звучат четыре песни авторства самой Леннокс, исполненные на фортепиано: Here Comes The Rain Again, No More I Love You's, Why и Sweet Dreams.



