Анна Маньяни. Неизвестная история
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Анна Маньяни. Неизвестная история

Фильм Анна Маньяни. Неизвестная история

2025, Anna
Драма, Биография18+
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О фильме

21 марта 1956 года актриса Анна Маньяни получает премию «Оскар» за лучшую женскую роль. Всю ночь накануне она ждала новостей, бродя по улицам Рима. Однако в момент наивысшего триумфа её настигает непредсказуемый поворот судьбы.

Страна
Италия
Жанр
Драма, Биография
Качество
Full HD

Рейтинг

7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Анна Маньяни. Неизвестная история»