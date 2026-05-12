Фильм Анна Маньяни. Неизвестная история
2025, Anna
Драма, Биография18+
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О фильме
Рейтинг
7.3 IMDb
- МГРежиссёр
Моника
Гуэрриторе
- МГАктриса
Моника
Гуэрриторе
- ТРАктёр
Томмазо
Раньо
- БГАктриса
Беатриче
Гранно
- ЛМАктриса
Лучиа
Машино
- РДАктёр
Роберто
Де Франческо
- ЭПАктёр
Эдоардо
Пургатори
- ДДАктёр
Джампьеро
Джудика
- АДАктёр
Антонио
Дзаваттери
- СРАктёр
Стефано
Росси Джордани
- ЛЛАктриса
Люсия
Лавиа
- КБАктриса
Кьяра
Бассерманн
- РМАктёр
Роберт
Мэдисон
- МВАктёр
Массимилиано
Вадо
- МГСценарист
Моника
Гуэрриторе
- АПСценарист
Андреа
Пургатори
- РДПродюсер
Роберто
Дзаккариа
- МдПродюсер
Массимилиано
ди Лодовико
- НЭХудожница
Николетта
Эрколе
- МКМонтажёр
Массимо
Квалья
- ДНКомпозитор
Джованни
Нути