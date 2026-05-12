Фильм Анна Маньяни. Неизвестная история

21 марта 1956 года актриса Анна Маньяни получает премию «Оскар» за лучшую женскую роль. Всю ночь накануне она ждала новостей, бродя по улицам Рима. Однако в момент наивысшего триумфа её настигает непредсказуемый поворот судьбы.

