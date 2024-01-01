Ангелы не жужжат
Ангелы не жужжат

Фильм Ангелы не жужжат

2024, Angels Don’t Buzz
Драма, Комедия18+
О фильме

Страховой агент, бухгалтер, диджитал-могильщик, бездомный аккордеонист, дизайнер типографии и еще семь совершенно разных людей встречаются на кулинарном мастер-классе. Отец с сыном едут на автомобиле сквозь однообразный бесконечный холодный осенний ландшафт. Пути их всех пересекутся, и жизнь никогда больше не будет прежней. В конечном итоге каждый из них поймет, что значит быть ангелом на этой жестокой сухой серой земле.

Россия, Сербия
Комедия, Драма, Триллер
Full HD

Актёры и съёмочная группа фильма «Ангелы не жужжат»