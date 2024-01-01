Фильм Ангелы не жужжат
2024, Angels Don’t Buzz
Драма, Комедия18+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
Страховой агент, бухгалтер, диджитал-могильщик, бездомный аккордеонист, дизайнер типографии и еще семь совершенно разных людей встречаются на кулинарном мастер-классе. Отец с сыном едут на автомобиле сквозь однообразный бесконечный холодный осенний ландшафт. Пути их всех пересекутся, и жизнь никогда больше не будет прежней. В конечном итоге каждый из них поймет, что значит быть ангелом на этой жестокой сухой серой земле.
Ангелы не жужжат покупка билетов в кино онлайн
Рейтинг
- АСРежиссёр
Александр
Селиверстов
- ИИАктриса
Ия
Исоти
- НБАктёр
Нил
Бугаев
- УПАктриса
Ульяна
Пылаева
- Актёр
Пётр
Рыков
- СДАктёр
Сергей
Дёшин
- ФЗАктёр
Федор
Зорин
- ГПАктёр
Григорий
Печкысев
- АЖАктёр
Андрей
Жилин
- ДБАктёр
Дмитрий
Беседа
- ЗПАктриса
Зинаида
Пронченко
- АССценарист
Александр
Селиверстов
- ПФПродюсер
Павел
Фельдман
- КТПродюсер
Катерина
Тарбо-Игнатенко
- НВПродюсер
Николай
Волчков
- АСПродюсер
Александр
Селиверстов
- ЕЦХудожница
Елена
Цуканова
- ЕБХудожница
Евгения
Белявская
- КШМонтажёр
Кристина
Шахназарян
- МНКомпозитор
Максим
Николаев
- ДМКомпозитор
Данила
Михалев