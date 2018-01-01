Wink
Фильмы
Ангел мести
Актёры и съёмочная группа фильма «Ангел мести»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ангел мести»

Режиссёры

Мартин Бёрк

Мартин Бёрк

Martyn Burke
Режиссёр

Актёры

Анджело Селеста

Анджело Селеста

Angelo Celeste
АктёрThe Priest
Гарри Ван Горкум

Гарри Ван Горкум

Harry Van Gorkum
АктёрKip Barrett
Мэделин Стоу

Мэделин Стоу

Madeleine Stowe
АктрисаJennifer Barrett
Кэрин Моффат

Кэрин Моффат

Carin Moffat
АктрисаAshley
Рауль Бова

Рауль Бова

Raoul Bova
АктёрMarcello
Билли Гарделл

Билли Гарделл

Billy Gardell
АктёрBruno
Эзра Перлман

Эзра Перлман

Ezra Perlman
АктёрRawley Barrett
Энтони Куинн

Энтони Куинн

Anthony Quinn
АктёрAngelo Allieghieri
Джордж Тулиатос

Джордж Тулиатос

George Touliatos
АктёрLucio Malatesta
Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне

Sylvester Stallone
АктёрFrankie Delano

Сценаристы

Стив Мэккалл

Стив Мэккалл

Steve Mackall
Сценарист
Уилл Элдис

Уилл Элдис

William Porter
Сценарист

Продюсеры

Дон Кармоди

Дон Кармоди

Don Carmody
Продюсер
Эли Самаха

Эли Самаха

Elie Samaha
Продюсер
Тарак Бен Аммар

Тарак Бен Аммар

Tarak Ben Ammar
Продюсер

Художники

Денис Кроненберг

Денис Кроненберг

Denise Cronenberg
Художница
Яро Дик

Яро Дик

Jaro Dick
Художник
Эрик Фрайзер

Эрик Фрайзер

Eric Fraser
Художник
Стефано Мария Ортолани

Стефано Мария Ортолани

Stefano Maria Ortolani
Художник

Монтажёры

Дэвид Кодрон

Дэвид Кодрон

David Codron
Монтажёр

Композиторы

Билл Конти

Билл Конти

Bill Conti
Композитор