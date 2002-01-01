Ангел мести (фильм, 2002) смотреть онлайн

Красивая и богатая Дженнифер Баррэтт к своему ужасу узнаёт, что на самом деле она - дочь недавно убитого главаря мафии Анджело Аллигьери. Теперь ей достались в наследство его верный телохранитель Фрэнки и уйма мрачных типов, мечтающих сквитаться с родней своего извечного врага.



Чтя клятву, данную боссу, бесстрашный Фрэнки незримо защищает Дженнифер от наемных головорезов, не предполагая, что знойная красавица уже придумывает хитроумный план мести убийцам ее отца.



