Ангел мести (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, Avenging Angelo
Боевик, Мелодрама16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Красивая и богатая Дженнифер Баррэтт к своему ужасу узнаёт, что на самом деле она - дочь недавно убитого главаря мафии Анджело Аллигьери. Теперь ей достались в наследство его верный телохранитель Фрэнки и уйма мрачных типов, мечтающих сквитаться с родней своего извечного врага.
Чтя клятву, данную боссу, бесстрашный Фрэнки незримо защищает Дженнифер от наемных головорезов, не предполагая, что знойная красавица уже придумывает хитроумный план мести убийцам ее отца.
Ангел мести смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- МБРежиссёр
Мартин
Бёрк
- АСАктёр
Анджело
Селеста
- ГВАктёр
Гарри
Ван Горкум
- МСАктриса
Мэделин
Стоу
- КМАктриса
Кэрин
Моффат
- РБАктёр
Рауль
Бова
- БГАктёр
Билли
Гарделл
- ЭПАктёр
Эзра
Перлман
- ЭКАктёр
Энтони
Куинн
- ДТАктёр
Джордж
Тулиатос
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- СМСценарист
Стив
Мэккалл
- УЭСценарист
Уилл
Элдис
- ДКПродюсер
Дон
Кармоди
- Продюсер
Эли
Самаха
- Продюсер
Тарак
Бен Аммар
- ДКХудожница
Денис
Кроненберг
- ЯДХудожник
Яро
Дик
- ЭФХудожник
Эрик
Фрайзер
- СМХудожник
Стефано
Мария Ортолани
- ДКМонтажёр
Дэвид
Кодрон
- БККомпозитор
Билл
Конти