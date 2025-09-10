Андроид (фильм, 1982) смотреть онлайн
О фильме
2036 год. На отдаленной научной космической станции фанатичный ученый, доктор Дэниел, сконструировал робота по имени Макс-404. На станции больше нет других представителей человеческого рода, поэтому робот никогда не видел других живых существ, кроме своего создателя. Макс-404 занимается тем, что изучает жизнь на Земле в двадцатом веке с помощью пластинок и книг. Он очень хочет полететь на родную планету доктора Дэниела, но это невозможно. Дело в том, что там давным-давно произошел бунт роботов, после чего они были запрещены и изгнаны с Земли. Тем временем на станции делает остановку небольшая группа сбежавших с Земли преступников. Макс-404 очень удивлен поведением прибывших. Он подглядывает за тем, как они смотрят порнографические фильмы и занимаются любовью. Ему нравится молодая женщина Мэгги, прилетевшая с преступниками. Макс-404 узнает, что доктор Дэниел пытается сконструировать более совершенный андроид женского пола Кассандру и заменить им устаревшего Макса-404. Он лелеет мечту стать повелителем Галактики…
СтранаСША
ЖанрФантастика
Рейтинг
- АЛРежиссёр
Аарон
Липстадт
- ЯШАктёр
Ян
Шайбель
- ДКАктёр
Дон
Кит Оппер
- ККАктриса
Кендра
Киршнер
- НВАктёр
Норберт
Вайссер
- ККАктёр
Клаус
Кински
- УРСценарист
Уилл
Ригл
- ДРСценарист
Джеймс
Ригл
- ДКСценарист
Дон
Кит Оппер
- Продюсер
Роджер
Корман
- РКПродюсер
Р.Дж.
Кизер
- РХПродюсер
Руперт
Харви
- МЭПродюсер
Мэри
Энн Фишер
- КШХудожник
К.С.
Шайбель
- УСХудожник
Уэйн
Спрингфилд
- ЭХМонтажёр
Энди
Хорвич
- ДККомпозитор
Дон
Кит Оппер