Aндреа Биннинг - Падающая гора (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Рискуя жизнью, она всe же решает покорить вершину. Aндрея Биннинг - одна из известнейших в мире лыжниц, занимающихся фристайлом. Вместе с тремя другими спортсменами мирового уровня, занимающимися фристайлом, - Филом Мейером, Брюсом Филлипсом и Стианом Хагеном, в то время еe женихом, а сейчас - мужем, Бининг готовится к последнему этапу восхождения на самую высокую вершину в Британской Колумбии. На мотоцикле их доставлют к горе Ваддингтон. Им должен покориться нетронутый, завораживающий взгляд склон, кажущийся просто раем на земле. Первые лыжники вспарывают слежавшийся снежный наст, когда Андреа начинает спуск. Рай превращается в ад, когда склон распадается на отдельные участки. Вся мощь надвигающейся снежной лавины обрушивается на Андреа и уносит еe вместе с собой. Тишина. Может быть, риск был слишком большим? Неужели это - конец? Через пару секунд гора отпускает женщину. Но какой ценой? Тот день изменил жинь Андреа. Она поняла, что горы безжалостно требуют к себе должного уважения.



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