Анаконда (фильм, 2025) смотреть онлайн

Группа друзей отправляется вджунгли, чтобы снять ремейк «Анаконды», ихлюбимого фильма юности. Однако вскоре после начала съёмок змея, главная звезда фильма, погибает, идрузьям приходится продвигаться вглубь джунглей, чтобы найти ейзамену.

