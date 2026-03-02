Анаконда (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Anaconda
Боевик, Комедия16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Группа друзей отправляется вджунгли, чтобы снять ремейк «Анаконды», ихлюбимого фильма юности. Однако вскоре после начала съёмок змея, главная звезда фильма, погибает, идрузьям приходится продвигаться вглубь джунглей, чтобы найти ейзамену.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Боевик, Приключения
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ТГРежиссёр
Том
Гормикэн
- Актёр
Джек
Блэк
- Актёр
Пол
Радд
- Актёр
Стив
Зан
- Актриса
Тандиве
Ньютон
- ДМАктриса
Даниэла
Мелшиор
- СМАктёр
Селтон
Мелу
- Актёр
Айс
Кьюб
- АСАктриса
Айони
Скай
- БЛАктёр
Бен
Лосон
- РРАктёр
Руй
Рикардо Диас
- ДБАктёр
Джон
Биллингсли
- ДНАктёр
Диего
Нарваес Ринкон
- Актриса
Дженнифер
Лопес
- ДБАктёр
Джаред
Блэкистон
- ДВАктёр
Джон
Вос
- ЛКАктриса
Лиза
Кэй
- РСАктёр
Рональд
Смик
- ЯКАктриса
Ясмин
Кассим
- ЧКАктриса
Чири
Кэссиди
- ТГСценарист
Том
Гормикэн
- КЭСценарист
Кевин
Эттен
- КЭПродюсер
Кевин
Эттен
- Продюсер
Эндрю
Форм
- БФПродюсер
Брэдли
Фуллер
- ТГПродюсер
Том
Гормикэн
- ГПМонтажёр
Грегори
Плоткин
- НБОператор
Найджел
Блак
- МТОператор
Мэтт
Толл