Анаконда
Wink
Фильмы
Анаконда

Анаконда (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, Anaconda
Боевик, Комедия16+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Группа друзей отправляется вджунгли, чтобы снять ремейк «Анаконды», ихлюбимого фильма юности. Однако вскоре после начала съёмок змея, главная звезда фильма, погибает, идрузьям приходится продвигаться вглубь джунглей, чтобы найти ейзамену.

Страна
США
Жанр
Комедия, Боевик, Приключения

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Анаконда»