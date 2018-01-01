Wink
Американское чтиво
Актёры и съёмочная группа фильма «Американское чтиво»

Актёры и съёмочная группа фильма «Американское чтиво»

Режиссёры

Корд Джефферсон

Корд Джефферсон

Cord Jefferson
Режиссёр

Актёры

Джеффри Райт

Джеффри Райт

Jeffrey Wright
АктёрThelonious «Monk» Ellison
Эрика Александр

Эрика Александр

Erika Alexander
АктрисаCoraline
Стерлинг К. Браун

Стерлинг К. Браун

Sterling K. Brown
АктёрClifford Ellison
Лесли Аггамс

Лесли Аггамс

Leslie Uggams
АктрисаAgnes Ellison
Джон Ортис

Джон Ортис

John Ortiz
АктёрArthur
Мира Лукреция Тейлор

Мира Лукреция Тейлор

Myra Lucretia Taylor
АктрисаLorraine
Исса Рэй

Исса Рэй

Issa Rae
АктрисаSintara Golden
Адам Броди

Адам Броди

Adam Brody
АктёрWiley Valdespino
Трейси Эллис Росс

Трейси Эллис Росс

Tracee Ellis Ross
АктрисаLisa Ellison
Кит Дэвид

Кит Дэвид

Keith David
АктёрWilly the Wonker
Рэймонд Энтони Томас

Рэймонд Энтони Томас

Raymond Anthony Thomas
АктёрMaynard
Окьерете Онаодован

Окьерете Онаодован

Okieriete Onaodowan
АктёрVan Go Jenkins
Мириам Шор

Мириам Шор

Miriam Shor
АктрисаPaula Baderman
Патрик Фишлер

Патрик Фишлер

Patrick Fischler
АктёрMandel

Сценаристы

Корд Джефферсон

Корд Джефферсон

Cord Jefferson
Сценарист
Персивал Эверетт

Персивал Эверетт

Percival Everett
Сценарист

Продюсеры

Рэм Бергман

Рэм Бергман

Ram Bergman
Продюсер
Персивал Эверетт

Персивал Эверетт

Percival Everett
Продюсер
Брюс Уэйн Гиллис

Брюс Уэйн Гиллис

Bruce Wayne Gillies
Продюсер
Корд Джефферсон

Корд Джефферсон

Cord Jefferson
Продюсер
Райан Джонсон

Райан Джонсон

Rian Johnson
Продюсер
Бен Леклер

Бен Леклер

Ben LeClair
Продюсер

Художники

Джонатан Гуггенхейм

Джонатан Гуггенхейм

Jonathan Guggenheim
Художник
Кира Фридман Курчио

Кира Фридман Курчио

Kyra Friedman Curcio
Художница

Операторы

Кристина Данлэп

Кристина Данлэп

Cristina Dunlap
Оператор

Композиторы

Лаура Карпман

Лаура Карпман

Laura Karpman
Композитор