Американское чтиво (фильм, 2023) смотреть онлайн

Чернокожий писатель-интеллектуал создает роман, высмеивающий расовые штампы в литературе. Эта книга становится самой популярной в его карьере. Фильм «Американское чтиво» — сатирическое драмеди с Джеффри Райтом.



Афроамериканец Телониус Эллисон — уважаемый профессор и писатель, чьи книги никогда не были хитами продаж. Его последнюю рукопись издатели и вовсе отвергают, мотивируя это тем, что она недостаточно «расово заряжена». Тем временем писательница Синатра Голден наслаждается популярностью и восторгами критиков, выпуская книги, полные самых возмутительных стереотипов. Вскоре Эллисону приходится ухаживать за тяжело больной матерью, и медицинские счета копятся с невероятной скоростью. Тогда, взяв псевдоним, он пишет пародию на «черную» литературу: псевдоавтобиографию, полную дешевой мелодрамы, гангстерских разборок и наркотиков. По иронии судьбы, шутку никто не понимает, и эта книга становится самой успешной в его долгой карьере.



Что сделает Эллисон с этим внезапным успехом, узнаете в драмеди «Американское чтиво» (2023), фильме, отмеченном «Оскаром» за адаптированный сценарий.

