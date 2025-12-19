Американское чтиво (фильм, 2023) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Чернокожий писатель-интеллектуал создает роман, высмеивающий расовые штампы в литературе. Эта книга становится самой популярной в его карьере. Фильм «Американское чтиво» — сатирическое драмеди с Джеффри Райтом.
Афроамериканец Телониус Эллисон — уважаемый профессор и писатель, чьи книги никогда не были хитами продаж. Его последнюю рукопись издатели и вовсе отвергают, мотивируя это тем, что она недостаточно «расово заряжена». Тем временем писательница Синатра Голден наслаждается популярностью и восторгами критиков, выпуская книги, полные самых возмутительных стереотипов. Вскоре Эллисону приходится ухаживать за тяжело больной матерью, и медицинские счета копятся с невероятной скоростью. Тогда, взяв псевдоним, он пишет пародию на «черную» литературу: псевдоавтобиографию, полную дешевой мелодрамы, гангстерских разборок и наркотиков. По иронии судьбы, шутку никто не понимает, и эта книга становится самой успешной в его долгой карьере.
Что сделает Эллисон с этим внезапным успехом, узнаете в драмеди «Американское чтиво» (2023), фильме, отмеченном «Оскаром» за адаптированный сценарий.
Рейтинг
- КДРежиссёр
Корд
Джефферсон
- Актёр
Джеффри
Райт
- ЭААктриса
Эрика
Александр
- Актёр
Стерлинг
К. Браун
- ЛААктриса
Лесли
Аггамс
- ДОАктёр
Джон
Ортис
- МЛАктриса
Мира
Лукреция Тейлор
- ИРАктриса
Исса
Рэй
- АБАктёр
Адам
Броди
- ТЭАктриса
Трейси
Эллис Росс
- Актёр
Кит
Дэвид
- РЭАктёр
Рэймонд
Энтони Томас
- ООАктёр
Окьерете
Онаодован
- Актриса
Мириам
Шор
- ПФАктёр
Патрик
Фишлер
- КДСценарист
Корд
Джефферсон
- ПЭСценарист
Персивал
Эверетт
- РБПродюсер
Рэм
Бергман
- ПЭПродюсер
Персивал
Эверетт
- БУПродюсер
Брюс
Уэйн Гиллис
- КДПродюсер
Корд
Джефферсон
- РДПродюсер
Райан
Джонсон
- БЛПродюсер
Бен
Леклер
- ДГХудожник
Джонатан
Гуггенхейм
- КФХудожница
Кира
Фридман Курчио
- КДОператор
Кристина
Данлэп
- ЛККомпозитор
Лаура
Карпман