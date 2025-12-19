Американское чтиво
Американское чтиво

Американское чтиво (фильм, 2023) смотреть онлайн

7.32023, American Fiction
Драма, Комедия116 мин18+

О фильме

Чернокожий писатель-интеллектуал создает роман, высмеивающий расовые штампы в литературе. Эта книга становится самой популярной в его карьере. Фильм «Американское чтиво» — сатирическое драмеди с Джеффри Райтом.

Афроамериканец Телониус Эллисон — уважаемый профессор и писатель, чьи книги никогда не были хитами продаж. Его последнюю рукопись издатели и вовсе отвергают, мотивируя это тем, что она недостаточно «расово заряжена». Тем временем писательница Синатра Голден наслаждается популярностью и восторгами критиков, выпуская книги, полные самых возмутительных стереотипов. Вскоре Эллисону приходится ухаживать за тяжело больной матерью, и медицинские счета копятся с невероятной скоростью. Тогда, взяв псевдоним, он пишет пародию на «черную» литературу: псевдоавтобиографию, полную дешевой мелодрамы, гангстерских разборок и наркотиков. По иронии судьбы, шутку никто не понимает, и эта книга становится самой успешной в его долгой карьере.

Что сделает Эллисон с этим внезапным успехом, узнаете в драмеди «Американское чтиво» (2023), фильме, отмеченном «Оскаром» за адаптированный сценарий.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Американское чтиво»