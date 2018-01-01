WinkФильмыАлые парусаАктёры и съёмочная группа фильма «Алые паруса»
Актёры и съёмочная группа фильма «Алые паруса»
Актёры
АктёрRaphaël
Рафаэль ТьериRaphaël Thiéry
АктрисаJuliette
Жюльет ЖуанJuliette Jouan
АктрисаMadame Adeline
Ноэми ЛьвовскиNoémie Lvovsky
АктёрJean
Луи ГаррельLouis Garrel
АктрисаLa magicienne
Иоланда МороYolande Moreau
АктёрFernand
Франсуа НегреFrançois Négret
АктёрRenaud
Эрнст УмоерErnst Umhauer
АктёрMarek (в титрах: Antonin Stahly)
Антонен Стали-ВишванаданAntonin Stahly-Vishwanadan
АктёрMaître d'oeuvre chantier
Бернар БланканBernard Blancan
АктёрRobert
Артур ОрсьеArthur Orcier
АктёрMembre gang de Renaud
Пьер НиссеPierre Nisse
АктёрMembre gang de Renaud (в титрах: Alan Delhaye)
Ален ДелайеAlane Delhaye
АктрисаLa femme de Renaud
Лолита ШаммаLolita Chammah
АктрисаL'institutrice
Анне-Лизе ХаймбургерAnne-Lise Heimburger
АктёрLe marchand de jouets
Реми РубахаRémy Roubakha
АктрисаLa fille de Mamma Fortuna
Илиана ЗабетIliana Zabeth
АктёрLe mari de Mamma Fortuna
Винсан ПьетуVincent Pietton
АктёрLucien
Карим РуабаKarim Rouabah
АктёрLéon
Борис ЖиллоBoris Gillot
АктрисаLa veuve du train
Энни РобертAnnie Robert
АктёрYoung Renaud
Лоренцо Макговерн ДзаиниLorenzo McGovern Zaini
АктрисаYoung Juliette