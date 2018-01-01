Wink
Фильмы
Алые паруса
Актёры и съёмочная группа фильма «Алые паруса»

Режиссёры

Пьетро Марчелло

Pietro Marcello
Режиссёр

Актёры

Рафаэль Тьери

Raphaël Thiéry
АктёрRaphaël
Жюльет Жуан

Juliette Jouan
АктрисаJuliette
Ноэми Львовски

Noémie Lvovsky
АктрисаMadame Adeline
Луи Гаррель

Louis Garrel
АктёрJean
Иоланда Моро

Yolande Moreau
АктрисаLa magicienne
Франсуа Негре

François Négret
АктёрFernand
Эрнст Умоер

Ernst Umhauer
АктёрRenaud
Антонен Стали-Вишванадан

Antonin Stahly-Vishwanadan
АктёрMarek (в титрах: Antonin Stahly)
Бернар Бланкан

Bernard Blancan
АктёрMaître d'oeuvre chantier
Артур Орсье

Arthur Orcier
АктёрRobert
Пьер Ниссе

Pierre Nisse
АктёрMembre gang de Renaud
Ален Делайе

Alane Delhaye
АктёрMembre gang de Renaud (в титрах: Alan Delhaye)
Лолита Шамма

Lolita Chammah
АктрисаLa femme de Renaud
Анне-Лизе Хаймбургер

Anne-Lise Heimburger
АктрисаL'institutrice
Реми Рубаха

Rémy Roubakha
АктёрLe marchand de jouets
Илиана Забет

Iliana Zabeth
АктрисаLa fille de Mamma Fortuna
Винсан Пьету

Vincent Pietton
АктёрLe mari de Mamma Fortuna
Карим Руаба

Karim Rouabah
АктёрLucien
Борис Жилло

Boris Gillot
АктёрLéon
Энни Роберт

Annie Robert
АктрисаLa veuve du train
Лоренцо Макговерн Дзаини

Lorenzo McGovern Zaini
АктёрYoung Renaud
Миа МакГоверн Дзаини

Mia McGovern Zaini
АктрисаYoung Juliette

Сценаристы

Пьетро Марчелло

Pietro Marcello
Сценарист
Маурицио Брауччи

Maurizio Braucci
Сценарист
Женевьева Брисак

Geneviève Brisac
Сценарист

Продюсеры

Шарль Жилибер

Charles Gilibert
Продюсер
Илья Стюарт

Продюсер

Монтажёры

Кэрол Ле Пейдж

Carole Le Page
Монтажёр

Композиторы

Габриэль Яред

Gabriel Yared
Композитор