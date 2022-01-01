Фильм Алые паруса

О фильме
Джульетта — нежная девушка, которая верит в пророчество волшебницы и ждет, когда за ней явятся алые паруса. Жан — летчик-авантюрист, единственный, кто готов подойти к девушке ближе. По воле судьбы они встретили друг друга утром летнего дня на севере Франции и поддались чувствам, тянущим их в небо.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ПМРежиссёр
Пьетро
Марчелло
- РТАктёр
Рафаэль
Тьери
- ЖЖАктриса
Жюльет
Жуан
- НЛАктриса
Ноэми
Львовски
- Актёр
Луи
Гаррель
- ИМАктриса
Иоланда
Моро
- ФНАктёр
Франсуа
Негре
- Актёр
Эрнст
Умоер
- АСАктёр
Антонен
Стали-Вишванадан
- ББАктёр
Бернар
Бланкан
- АОАктёр
Артур
Орсье
- ПНАктёр
Пьер
Ниссе
- АДАктёр
Ален
Делайе
- ЛШАктриса
Лолита
Шамма
- АХАктриса
Анне-Лизе
Хаймбургер
- РРАктёр
Реми
Рубаха
- ИЗАктриса
Илиана
Забет
- ВПАктёр
Винсан
Пьету
- КРАктёр
Карим
Руаба
- БЖАктёр
Борис
Жилло
- ЭРАктриса
Энни
Роберт
- ЛМАктёр
Лоренцо
Макговерн Дзаини
- ММАктриса
Миа
МакГоверн Дзаини
- ПМСценарист
Пьетро
Марчелло
- МБСценарист
Маурицио
Брауччи
- ЖБСценарист
Женевьева
Брисак
- ШЖПродюсер
Шарль
Жилибер
- Продюсер
Илья
Стюарт
- КЛМонтажёр
Кэрол
Ле Пейдж
- ГЯКомпозитор
Габриэль
Яред