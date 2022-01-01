Фильм Алые паруса

Алые паруса
2022, L'envol
Драма, Мелодрама16+
О фильме

Джульетта — нежная девушка, которая верит в пророчество волшебницы и ждет, когда за ней явятся алые паруса. Жан — летчик-авантюрист, единственный, кто готов подойти к девушке ближе. По воле судьбы они встретили друг друга утром летнего дня на севере Франции и поддались чувствам, тянущим их в небо.

Страна
Франция, Италия, Германия
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.6 IMDb

