Фильм Алые паруса

Джульетта — нежная девушка, которая верит в пророчество волшебницы и ждет, когда за ней явятся алые паруса. Жан — летчик-авантюрист, единственный, кто готов подойти к девушке ближе. По воле судьбы они встретили друг друга утром летнего дня на севере Франции и поддались чувствам, тянущим их в небо.



