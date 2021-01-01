Альпинист (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Альпинист-одиночка Марк-Андре Леклерк никогда не находился в центре всеобщего внимания. Но этот 23-летний юноша из Канады совершал одни из самых экстремальных одиночных восхождений в мире, взбираясь на отдалeнные и труднодоступные скалы. Несмотря на такие достижения, в СМИ о нeм писали редко. Никаких камер, страховки и права на ошибку — вот основные принципы соло-восхождений Леклерка.



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