Альпинист
Wink
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Альпинист
8.42021, The Alpinist
Документальные88 мин18+

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Альпинист (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Альпинист-одиночка Марк-Андре Леклерк никогда не находился в центре всеобщего внимания. Но этот 23-летний юноша из Канады совершал одни из самых экстремальных одиночных восхождений в мире, взбираясь на отдалeнные и труднодоступные скалы. Несмотря на такие достижения, в СМИ о нeм писали редко. Никаких камер, страховки и права на ошибку — вот основные принципы соло-восхождений Леклерка.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb