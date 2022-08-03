Алоис Небель и его призраки
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Алоис Небель и его призраки

Алоис Небель и его призраки (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Alois Nebel
Мультфильм, Мультфильм для взрослых81 мин18+

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О фильме

Алоис Небель — скромный диспетчер на забытом Богом полустанке где-то на чешской границе. Вся его жизнь состоит из кормления кошки и ожидания поездов: прибытие — отправление… И уж точно никого не интересуют галлюцинации Алоиса Небеля. А между тем, они ужаснули бы любого психиатра. Однажды Алоис и герой его видений встречаются прямо на перроне…

Страна
Германия, Чехия
Жанр
Мультфильм для взрослых, Мультфильм, Драма
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Алоис Небель и его призраки»