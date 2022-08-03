Алоис Небель и его призраки (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Alois Nebel
Мультфильм, Мультфильм для взрослых81 мин18+
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О фильме
Алоис Небель — скромный диспетчер на забытом Богом полустанке где-то на чешской границе. Вся его жизнь состоит из кормления кошки и ожидания поездов: прибытие — отправление… И уж точно никого не интересуют галлюцинации Алоиса Небеля. А между тем, они ужаснули бы любого психиатра. Однажды Алоис и герой его видений встречаются прямо на перроне…
СтранаГермания, Чехия
ЖанрМультфильм для взрослых, Мультфильм, Драма
Время81 мин / 01:21
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ТЛРежиссёр
Томаш
Луняк
- МКАктёр
Мирослав
Кробот
- МЛАктриса
Мари
Людвикова
- КРАктёр
Карел
Роден
- ЛНАктёр
Леош
Нога
- АШАктёр
Алоис
Швеглик
- ТВАктриса
Тереза
Воржишкова
- ЯСАктёр
Ян
Седал
- ММАктёр
Милослав
Марсалек
- ИШАктёр
Иржи
Штребл
- МДАктёр
Марек
Дэниэл
- ЯРСценарист
Ярослав
Рудиш
- ЯССценарист
Яромир
Свейдик
- КБПродюсер
Карл
Баумгартнер
- ЯСХудожник
Яромир
Свейдик
- КХХудожница
Катарина
Холла
- ЯБОператор
Ян
Басет Стритезский
- ПККомпозитор
Петр
Крузик