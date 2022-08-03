Алоис Небель — скромный диспетчер на забытом Богом полустанке где-то на чешской границе. Вся его жизнь состоит из кормления кошки и ожидания поездов: прибытие — отправление… И уж точно никого не интересуют галлюцинации Алоиса Небеля. А между тем, они ужаснули бы любого психиатра. Однажды Алоис и герой его видений встречаются прямо на перроне…

