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Алиса знает, что делать! Равновесие.

Алиса знает, что делать! Равновесие. (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Алиса знает, что делать! Равновесие.
Мультфильм, Фантастика26 мин6+

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О фильме

На Земле 2093 год. Главной героине — Алисе Селезневой — 12 лет. Вместе со своими верными друзьями Алиса становится участницей невероятных приключений. Это история о детях будущего, которые все больше задумываются о мире, его закономерностях и неожиданностях.

Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Алиса знает, что делать! Равновесие.»