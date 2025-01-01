Фильм Алиса в Стране Чудес

15-летняя школьница Алиса попадает в Страну чудес, где солнце всегда в зените и нет времени. Среди жителей она узнаёт своих родных, знакомых и друзей — но никто из них не узнаёт Алису — она для них чужая — антипят, сами жители Страны чудес называют себя антиподами. Чтобы вернуться домой, Алисе предстоит преодолеть множество препятствий и странностей.



Алиса в Стране Чудес покупка билетов в кино онлайн