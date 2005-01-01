Alice Cooper - Live at Montreux (фильм, 2005) смотреть онлайн

Сюжет

Выступления группы Alice Cooper отличаются атмосферой рок-театра и яркой зрелищностью. Концерт Alice Cooper на знаменитом фестивале в Монтрe в 2005 году был записан в прямом эфире и как нельзя лучше запечатлел выдающееся выступление коллектива. Зрелищное шоу идеально дополняет лучшие песни в исполнении �одного из величайших фронтменов, и в этот концерт вошли хиты из разных периодов творчества, от признанной классики до альбома Dirty Diamonds.



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