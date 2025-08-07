Если любите медитативные картины, где на первый план выходит не сюжет, а настроение, вам будет любопытно это кино смотреть. «Александр» — французская драма 1983 года о призраках былой любви и поисках утраченного волшебства.



Школьный учитель Антуан возвращается во Францию после долгого отсутствия и пытается найти Ариану, свою бывшую возлюбленную, ушедшую, по слухам, с загадочным Александром. Встреча с Альфредом, еще одним мужчиной, брошенным Арианой, порождает странную игру подозрений и намеков. Оба героя, запутавшись в своих мыслях, ищут ответы, сталкиваясь с чередой символичных встреч. Любовь Антуана кажется миражом, а реальность переплетается с воспоминаниями.



«Александр» — фильм-путешествие по волнам человеческой памяти, где важнее не найти, а искать. Драма исследует природу тоски по тому, что, возможно, никогда не существовало. Картина заставляет задуматься, что иногда мы влюбляемся не в человека, а в идею, созданную нашим воображением.

