Alanis Morissette - Live at Montreux 2012 (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Аланис Мориссетт — одна из наиболее успешных исполнительниц и авторов песен всех времен. Продажи ее альбомов по всему миру превысили 60 миллионов. Голос певицы узнают сразу, и у нее богатый опыт исполнительства. 2 июля 2012 гола Аланис Мориссетт вновь посетила Монтрe в рамках гастрольного тура Guardian Angel в поддержку своего последнего альбома Havoc And Bright Lights. Это третий раз, когда она участвует в фестивале. В сет-лист вошли несколько песен из нового альбома, а также известные произведения, созданные в разные периоды ее творческой карьеры.



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