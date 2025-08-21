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Акулы (фильм, 1999) смотреть онлайн

1999, Shark Attack
Ужасы, Фантастика16+

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О фильме

Прибрежный идиллический мир становится жертвой чудовищного эксперимента, что стер грань между научным прорывом и кошмаром. Остросюжетный триллер «Акулы» — фильм 1999 года о столкновении человеческой алчности с безжалостной силой природы.

Расследуя гибель коллеги, биолог обнаруживает, что преступная группировка похитила разработку морского центра — экспериментальную вакцину. Вводя ее акулам, мафия превращает их в агрессивных убийц, способных ощущать вкус крови на огромных расстояниях. Ученый оказывается в смертельной ловушке: на суше за ним охотятся бандиты, а в воде — взбешенные препаратом хищники. Борьба за правду превращается в отчаянную битву за выживание против двух безжалостных стихий.

Фильм «Акулы» создает атмосферу парализующего ужаса, исходящего как из морских глубин, так и из человеческих сердец.

Страна
Израиль, ЮАР, США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Триллер

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
3.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Акулы»