Акулы (фильм, 1999) смотреть онлайн
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О фильме
Прибрежный идиллический мир становится жертвой чудовищного эксперимента, что стер грань между научным прорывом и кошмаром. Остросюжетный триллер «Акулы» — фильм 1999 года о столкновении человеческой алчности с безжалостной силой природы.
Расследуя гибель коллеги, биолог обнаруживает, что преступная группировка похитила разработку морского центра — экспериментальную вакцину. Вводя ее акулам, мафия превращает их в агрессивных убийц, способных ощущать вкус крови на огромных расстояниях. Ученый оказывается в смертельной ловушке: на суше за ним охотятся бандиты, а в воде — взбешенные препаратом хищники. Борьба за правду превращается в отчаянную битву за выживание против двух безжалостных стихий.
Фильм «Акулы» создает атмосферу парализующего ужаса, исходящего как из морских глубин, так и из человеческих сердец.
Рейтинг
- БМРежиссёр
Боб
Мисиоровски
- КВАктёр
Каспер
Ван Дин
- СМАктёр
Симо
Магвазе
- КОАктёр
Крис
Олли
- ПДАктёр
Пол
Дичфилд
- ДМАктёр
Джейкоб
Макгоба
- КБАктриса
Кэндис
Берман
- ШМАктриса
Шелли
Мескин
- УАктёр
Уилли
- КМАктёр
Корделл
МакКуин
- БМАктёр
Бентли
Митчем
- УХСценарист
Уильям
Хук
- СДСценарист
Скотт
Дивайн
- МБПродюсер
Мэнди
Бренч
- ТШПродюсер
Тревор
Шорт
- Продюсер
Ави
Лернер
- ДДПродюсер
Дэнни
Димборт
- ДБХудожник
Джонни
Бридт
- ДВХудожник
Дэвид
Варод
- КСХудожник
Карлос
Силва Да Силва
- ПВХудожник
Пьер
Вьенингс
- ГЯМонтажёр
Герард
Якубович
- СККомпозитор
Серж
Колбер