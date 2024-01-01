Акулы в Париже (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, Sous la Seine
Ужасы, Боевики18+
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Сюжет
Когда команда морского биолога Софии Ассалас пыталась взять биообразцы у аномально выросшей акулы мако с маячком № 7, животное разозлилось и растерзало всю группу. Три года спустя к Софии приходит экоактивистка Мика и говорит, что та самая особь № 7 невероятным образом приспособилась к жизни в пресной воде и заплыла в Сену. Проверив свои приборы, учёная с удивлением обнаруживает, что это правда, и пока она пытается убедить в этом полицию, Мика с другими активистами решает не дать убить акулу и вывести её в море.
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Информация
Рейтинг
- КЖРежиссёр
Ксавье
Жанс
- ББАктриса
Беренис
Бежо
- ЛЛАктриса
Леа
Левиан
- ИБАктёр
Ибрахима
Ба
- Актриса
Анн
Маривен
- ДКАктёр
Дауда
Кейта
- СПАктриса
Сандра
Парфейт
- ОПАктриса
Орелия
Пети
- АУАктёр
Аксель
Устун
- МДАктёр
Марвин
Дюбар
- НЛАктёр
Нассим
Льес
- КЖСценарист
Ксавье
Жанс
- ЯДСценарист
Янник
Даан
- МХСценарист
Мод
Хейванг
- ДДПродюсер
Дэниэл
Делюм
- СОПродюсер
Себастьен
Ошер
- ВРПродюсер
Венсан
Роже