Акулы в Париже (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Когда команда морского биолога Софии Ассалас пыталась взять биообразцы у аномально выросшей акулы мако с маячком № 7, животное разозлилось и растерзало всю группу. Три года спустя к Софии приходит экоактивистка Мика и говорит, что та самая особь № 7 невероятным образом приспособилась к жизни в пресной воде и заплыла в Сену. Проверив свои приборы, учёная с удивлением обнаруживает, что это правда, и пока она пытается убедить в этом полицию, Мика с другими активистами решает не дать убить акулу и вывести её в море.



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