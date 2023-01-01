Wink
Фильмы
Актриса
Актёры и съёмочная группа фильма «Актриса»

Режиссёры

Стэнли Кван

Stanley Kwan
Режиссёр

Актёры

Келвин Вонг

Kelvin Wong
АктёрNier Erh
Ип Сан

Yip San
АктрисаMs Liu
Уайз Ли

Waise Lee
АктёрLi Min-wei
Сесилия Ип

Cecilia Yip
АктрисаLin Chu-Chu
Тони Люн Ка-Фай

Tony Leung Ka-Fai
Актёр
Лоуренс Нг

Lawrence Ng
Актёр
Карина Лау

Carina Lau
Актриса
Ли-ли Ли

Li-li Li
Актриса
Мэгги Чун

Maggie Cheung
Актриса
Чинь Хань

Chin Han
Актёр

Сценаристы

Кенг Чиен Чи

Kang-Chien Chiu
Сценарист
Пегги Чао

Peggy Chiao
Сценарист

Продюсеры

Джеки Чан

Jackie Chan
Продюсер
Цуй Сиу-Мин

Tsui Siu-Ming
Продюсер
Леонард Хо

Leonard Ho
Продюсер
Чжан Юннин

Zhang Yongning
Продюсер

Художники

Сильвер Чун

Silver Cheung
Художник

Монтажёры

Питер Чун

Peter Cheung
Монтажёр

Композиторы

Хуанг Джин Чен

Johnny Chen
Композитор