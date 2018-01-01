Wink
Air: Большой прыжок
Актёры и съёмочная группа фильма «Air: Большой прыжок»

Режиссёры

Бен Аффлек

Ben Affleck
Режиссёр

Актёры

Мэтт Дэймон

Matt Damon
АктёрSonny Vaccaro
Джейсон Бейтман

Jason Bateman
АктёрRob Strasser
Бен Аффлек

Ben Affleck
АктёрPhil Knight
Крис Мессина

Chris Messina
АктёрDavid Falk
Виола Дэвис

Viola Davis
АктрисаDeloris Jordan
Джулиус Теннон

Julius Tennon
АктёрJames Jordan
Дэмиэн Делано Янг

Damian Delano Young
АктёрMichael Jordan
Крис Такер

Chris Tucker
АктёрHoward White
Мэттью Мехер

Matthew Maher
АктёрPeter Moore
Густаф Скарсгард

Gustaf Skarsgård
АктёрHorst Dassler
Барбара Зукова

Barbara Sukowa
АктрисаKathe Dassler
Джей Мор

Jay Mohr
АктёрJohn Fisher
Джоэль Гретш

Joel Gretsch
АктёрJohn O'Neill
Майкл О’Нил

Michael O'Neill
АктёрJoe Dean
Марлон Уайанс

Marlon Wayans
АктёрGeorge Raveling

Сценаристы

Бен Аффлек

Ben Affleck
Сценарист
Мэтт Дэймон

Matt Damon
Сценарист

Продюсеры

Бен Аффлек

Ben Affleck
Продюсер
Мэдисон Эйнли

Madison Ainley
Продюсер
Джейсон Майкл Берман

Jason Michael Berman
Продюсер
Мэтт Дэймон

Matt Damon
Продюсер
Дэвид Эллисон

David Ellison
Продюсер
Дэна Голдберг

Dana Goldberg
Продюсер
Дон Грэйнджер

Don Granger
Продюсер

Художники

Джейсон Перрин

Jason Perrine
Художник
Джен Паскаль

Jan Pascale
Художница

Монтажёры

Уильям Голденберг

William Goldenberg
Монтажёр

Операторы

Роберт Ричардсон

Robert Richardson
Оператор