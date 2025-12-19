Air: Большой прыжок (фильм, 2023) смотреть онлайн
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О фильме
Сотрудник Nike пытается спасти баскетбольный отдел, заключив сделку с подающим надежды баскетболистом Майклом Джорданом. Основанная на реальных событиях драма Бена Аффлека «Air: Большой прыжок» — фильм о появлении бренда Air Jordan с Мэттом Дэймоном в главной роли.
В 1984 году производитель спортивной одежды Nike уже готов закрыть свой отдел кроссовок для баскетбола, которые продаются из рук вон плохо. Чтобы дать ему последний шанс, директор компании и руководитель маркетинга дают скауту талантов Сонни Ваккаро найти новое лицо бренда. Ваккаро уверен, что это должен быть Майкл Джордан, молодой игрок, демонстрирующий невиданный потенциал. Однако загвоздка в том, что Джордан больше любит Adidas и Converse, и Виккаро придется прыгнуть выше головы, чтобы уговорить его на сотрудничество.
На что ему придется пойти, чтобы завоевать доверие Джордана, вы узнаете, когда будете смотреть «Air: Большой прыжок» (2023).
Рейтинг
- Режиссёр
Бен
Аффлек
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актёр
Джейсон
Бейтман
- Актёр
Бен
Аффлек
- Актёр
Крис
Мессина
- Актриса
Виола
Дэвис
- ДТАктёр
Джулиус
Теннон
- ДДАктёр
Дэмиэн
Делано Янг
- КТАктёр
Крис
Такер
- Актёр
Мэттью
Мехер
- ГСАктёр
Густаф
Скарсгард
- БЗАктриса
Барбара
Зукова
- Актёр
Джей
Мор
- ДГАктёр
Джоэль
Гретш
- МОАктёр
Майкл
О’Нил
- Актёр
Марлон
Уайанс
- Сценарист
Бен
Аффлек
- Сценарист
Мэтт
Дэймон
- Продюсер
Бен
Аффлек
- МЭПродюсер
Мэдисон
Эйнли
- ДМПродюсер
Джейсон
Майкл Берман
- Продюсер
Мэтт
Дэймон
- Продюсер
Дэвид
Эллисон
- Продюсер
Дэна
Голдберг
- Продюсер
Дон
Грэйнджер
- ДПХудожник
Джейсон
Перрин
- ДПХудожница
Джен
Паскаль
- УГМонтажёр
Уильям
Голденберг
- РРОператор
Роберт
Ричардсон