Сотрудник Nike пытается спасти баскетбольный отдел, заключив сделку с подающим надежды баскетболистом Майклом Джорданом. Основанная на реальных событиях драма Бена Аффлека «Air: Большой прыжок» — фильм о появлении бренда Air Jordan с Мэттом Дэймоном в главной роли.



В 1984 году производитель спортивной одежды Nike уже готов закрыть свой отдел кроссовок для баскетбола, которые продаются из рук вон плохо. Чтобы дать ему последний шанс, директор компании и руководитель маркетинга дают скауту талантов Сонни Ваккаро найти новое лицо бренда. Ваккаро уверен, что это должен быть Майкл Джордан, молодой игрок, демонстрирующий невиданный потенциал. Однако загвоздка в том, что Джордан больше любит Adidas и Converse, и Виккаро придется прыгнуть выше головы, чтобы уговорить его на сотрудничество.



На что ему придется пойти, чтобы завоевать доверие Джордана, вы узнаете, когда будете смотреть «Air: Большой прыжок» (2023).

