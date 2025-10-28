Фильм Агент времени: Глава Инду. Фильм
2025, Shi guang dai li ren: Ying du pian
Мультфильм, Фантастика18+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
Чтобы спасти друга, Лу Гуан решает переписать прошлое. Попытки приводят его в город Бридон, где жители кажутся дружелюбными, но у каждого есть скрытый мотив. Постепенно Лу Гуан понимает, что судьба поймала его в ловушку, и единственный способ вырваться — это раскрыть все тайны.
СтранаКитай
ЖанрФантастика, Мультфильм, Приключения, Драма, Детектив
КачествоFull HD
Рейтинг
7.6 КиноПоиск