Фильм Агент времени: Глава Инду. Фильм

Чтобы спасти друга, Лу Гуан решает переписать прошлое. Попытки приводят его в город Бридон, где жители кажутся дружелюбными, но у каждого есть скрытый мотив. Постепенно Лу Гуан понимает, что судьба поймала его в ловушку, и единственный способ вырваться — это раскрыть все тайны.

