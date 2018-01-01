Wink
Фильмы
Агент Вексилл
Актёры и съёмочная группа фильма «Агент Вексилл»

Актёры и съёмочная группа фильма «Агент Вексилл»

Режиссёры

Фумихико Сори

Фумихико Сори

Fumihiko Sori
Режиссёр

Актёры

Мэиса Куроки

Мэиса Куроки

Meisa Kuroki
Актриса
Сёсукэ Танихара

Сёсукэ Танихара

Shosuke Tanihara
АктёрLeon
Ясуко Мацуюки

Ясуко Мацуюки

Yasuko Matsuyuki
АктрисаMaria
Акио Оцука

Акио Оцука

Akio Ootsuka
АктёрSaito
Роми Пак

Роми Пак

Romi Park
АктрисаTakashi
Такахиро Сакурай

Такахиро Сакурай

Takahiro Sakurai
АктёрRyo
Тосиюки Морикава

Тосиюки Морикава

Toshiyuki Morikawa
АктёрKisaragi
Тэцуя Какихара

Тэцуя Какихара

Tetsuya Kakihara
АктёрTaro
Такая Курода

Такая Курода

Takaya Kuroda
АктёрZack
Такаюки Суго

Такаюки Суго

Takayuki Sugo
АктёрCaptain Borg

Сценаристы

Фумихико Сори

Фумихико Сори

Fumihiko Sori
Сценарист

Монтажёры

Фумихико Сори

Фумихико Сори

Fumihiko Sori
Монтажёр

Композиторы

Пол Оукенфолд

Пол Оукенфолд

Paul Oakenfold
Композитор