Действие фильма происходит в 2077 году. За 10 лет до этого Япония вышла из ООН и отгородилась от мира магнитным полем. Поводом для этого послужила резолюция ООН, которая запретила дальнейшее развитие робототехники и биотехнологий, угрожающих существованию человечества.

