Агент Вексилл (фильм, 2007) смотреть онлайн
6.92007, Bekushiru: 2077 Nihon sakoku
Аниме, Фантастика105 мин18+
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О фильме
Действие фильма происходит в 2077 году. За 10 лет до этого Япония вышла из ООН и отгородилась от мира магнитным полем. Поводом для этого послужила резолюция ООН, которая запретила дальнейшее развитие робототехники и биотехнологий, угрожающих существованию человечества.
СтранаЯпония
ЖанрФантастика, Мультфильм, Аниме
КачествоSD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb