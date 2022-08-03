Агент Вексилл
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Агент Вексилл

Агент Вексилл (фильм, 2007) смотреть онлайн

6.92007, Bekushiru: 2077 Nihon sakoku
Аниме, Фантастика105 мин18+

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О фильме

Действие фильма происходит в 2077 году. За 10 лет до этого Япония вышла из ООН и отгородилась от мира магнитным полем. Поводом для этого послужила резолюция ООН, которая запретила дальнейшее развитие робототехники и биотехнологий, угрожающих существованию человечества.

Страна
Япония
Жанр
Фантастика, Мультфильм, Аниме
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb